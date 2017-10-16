В Киеве прошел Марш за права животных

В воскресенье, 15 октября, в киевском Парке Шевченко стартовал Марш за права животных под песню "Imagine" Джона Леннона, передает РБК-Украина.
Организаторы акции - зоозащитная инициатива UAnimals - призвали участников не просто приходить с плакатами и лозунгами, но также приводить с собой животных, ради которых и затевается полезная инициатива.
Ближе к полудню сотни людей начали "стекаться" к памятнику Т. Шевченко напротив красного корпуса Киевского национального университета - любимой точки сбора столичных активистов.
В акции приняли участие певица Джамала, исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Известно, что аналогичная акция проходила еще в 17 городах Украины. В каждом городе Марш за права животных подымает конкретные проблемы, которые должны решать местные власти. Более того, по итогам акций администрации городов получат письма, где все эти требования будут перечислены.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в центре Киева начался марш правых сил, который приурочен ко Дню защитника Украины и годовщине УПА.