В Киеве прошел Марш за права животных

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В воскресенье, 15 октября, в киевском Парке Шевченко стартовал Марш за права животных под песню "Imagine" Джона Леннона, передает РБК-Украина.

Организаторы акции - зоозащитная инициатива UAnimals - призвали участников не просто приходить с плакатами и лозунгами, но также приводить с собой животных, ради которых и затевается полезная инициатива.

Ближе к полудню сотни людей начали "стекаться" к памятнику Т. Шевченко напротив красного корпуса Киевского национального университета - любимой точки сбора столичных активистов.

В акции приняли участие певица Джамала, исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Известно, что аналогичная акция проходила еще в 17 городах Украины. В каждом городе Марш за права животных подымает конкретные проблемы, которые должны решать местные власти. Более того, по итогам акций администрации городов получат письма, где все эти требования будут перечислены.