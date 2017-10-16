Создатель Telegram обжалует штраф за отказ от сотрудничества с ФСБ РФ

MIGnews.com.ua

Создатель Telegram Павел Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе за отказ мессенджера сотрудничать с Федеральной службой безопасности РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Дурова, он готов сотрудничать с юристами, которые хотят вести это дело.

"В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах", - говорится в сообщении.

Также Дуров отметил, что требования ФСБ о доступе к шести телефонным номерам, которые пользуются Telegram, "нереализуемы технически". Кроме того, такое требование правоохранителей противоречит статье конституции России, которая гарантирует тайну переписки.

"Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России - ее конституцией", - отметил Дуров.