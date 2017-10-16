Синоптики пообещали теплую и сухую погоду в Украине

MIGnews.com.ua

Температура в Украине значительно повысится в понедельник, 16 октября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В течение ближайшей недели установится теплая и безоблачная погода. Ветер стихнет, а столбики термометра поползут вверх.

"Появится много солнца. Конечно, кое-где облака будут набегать, но так, спонтанно", - говорится в сообщении.

В южных и восточных областях местами пройдет небольшой дождь ночью. В западных регионах ночью и утром местами ожидается туман.

В то же время в некоторых областях Украины прояснится только к середине недели. На западе и юге будет до +18 +24 градусов, на севере - до +14 +20 градусов. На востоке - до +10 +16 градусов, в центре - до +15 +21 градуса.