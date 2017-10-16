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В России умер известный актер театра и кино
16.10.2017 09:19

В России умер известный актер театра и кино

Актер театра и кино Российской Федерации Дмитрий Марьянов скончался на 48 году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возвращаясь в Москву с дачи, находящейся в городе Лобня, на автомобиле, он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Друзья, которые ехали вместе с ним, остановились на посту ГИБДД, после чего направились в больницу в сопровождении полиции. Они приняли решение доставить его в медицинское учреждение самостоятельно в связи с тяжелой дорожной обстановкой на шоссе.

Друзья артиста передали пациента врачам, которые констатировали смерть в 19:30. По предварительной информации, причиной смерти стала тромбоэмболия. Медики не выявили внешних признаков насильственной смерти при осмотре тела.

Известно, что с 1994 году Марьянов работал в театре "Ленком", играя во многих спектаклях, среди которых "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Поминальная молитва".

Он стал популярным после ролей в фильме "Львиная доля", где он снимался с Чулпан Хаматовой и Николаем Караченцовым.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ночь на понедельник, 9 октября, в Париже умер один из самых популярных актеров французского кинематографа Жан Рошфор.

Теги материала: актер, театр, кино, смерть, Россия
Новости СМИ2
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