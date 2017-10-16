В России умер известный актер театра и кино

MIGnews.com.ua

Актер театра и кино Российской Федерации Дмитрий Марьянов скончался на 48 году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возвращаясь в Москву с дачи, находящейся в городе Лобня, на автомобиле, он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Друзья, которые ехали вместе с ним, остановились на посту ГИБДД, после чего направились в больницу в сопровождении полиции. Они приняли решение доставить его в медицинское учреждение самостоятельно в связи с тяжелой дорожной обстановкой на шоссе.

Друзья артиста передали пациента врачам, которые констатировали смерть в 19:30. По предварительной информации, причиной смерти стала тромбоэмболия. Медики не выявили внешних признаков насильственной смерти при осмотре тела.

Известно, что с 1994 году Марьянов работал в театре "Ленком", играя во многих спектаклях, среди которых "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Поминальная молитва".

Он стал популярным после ролей в фильме "Львиная доля", где он снимался с Чулпан Хаматовой и Николаем Караченцовым.