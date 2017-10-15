СБУ предотвратила провокацию, запланированную на митинге Саакашвили в Киеве

MIGnews.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют информацию о планах лидеров нескольких радикально настроенных структур совершить провокации с возможным силовым сценарием в ходе проведения массовой акции во вторник, 17 октября, в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали факты поиска стрелкового оружия и средств поражения для провокации. Сотрудники СБУ заблокировали попытки приобрести два автомата АК-47 и три гранатомета двумя бывшими активистами объединения "Революционные правые силы".

Кроме того, во время проведения девяти обысков было изъято как минимум 200 тысяч гривен, средства связи, компьютерная техника и другие предметы, которые злоумышленники использовали при подготовке провокаций.