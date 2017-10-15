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СБУ предотвратила провокацию, запланированную на митинге Саакашвили в Киеве
15.10.2017 21:46

СБУ предотвратила провокацию, запланированную на митинге Саакашвили в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют информацию о планах лидеров нескольких радикально настроенных структур совершить провокации с возможным силовым сценарием в ходе проведения массовой акции во вторник, 17 октября, в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали факты поиска стрелкового оружия и средств поражения для провокации. Сотрудники СБУ заблокировали попытки приобрести два автомата АК-47 и три гранатомета двумя бывшими активистами объединения "Революционные правые силы".

Кроме того, во время проведения девяти обысков было изъято как минимум 200 тысяч гривен, средства связи, компьютерная техника и другие предметы, которые злоумышленники использовали при подготовке провокаций.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вече антикоррупционных сил с участием бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили состоялось в Харькове около памятника Тарасу Шевченко.

Теги материала: Киев, СБУ, провокации, митинг, Михаил Саакашвили, видео
Новости СМИ2
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