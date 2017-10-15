Автор "Икон Революции" остро отреагировал на восстановление граффити

MIGnews.com.ua

Художник и автор граффити "Иконы Революции", известный под псевдонимом Sociopath, заявил, что вандальная акция представителей организации "Новий Вогонь" ликвидировала возможность каких-либо реставрационных работ по восстановлению оригинальных символов Майдана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Автор назвал новость о реставрации изображений "самой грустной в истории".

"Нанесенные пятна не имеют ничего общего с настоящими революционными символами. Надеюсь, на этот раз самовольные действия Дмитрия Резниченко и компании на роль восстановителей исторической памяти не останется без внимания правоохранительных органов, а их творческие недопотуги будут осуждены общественностью, которая не позволяет манипулировать собой", - говорится в сообщении.

Художник добавил, что "не находит цензурных слов, когда такие персонажи, базируясь на достаточно сомнительных выводах, берут на себя ответственность говорить и решать за меня".

"Опираясь на мой отказ участвовать в его дешевой попытке пиара, Дмитрий (активист Дмитрий Резниченко, - ред.) заявил, что я "самоустранился". Но, похоже, это упомянутый персонаж самовыдвинулся, и мне очень жаль, что все украинские СМИ тиражируют ложь и вводят в заблуждение самих себя и всю Украину", - отметил он.

Помимо этого, Sociopath добавил, что "действует в рамках правового поля", а во времена Майдана в 2014 году согласовывал создание своих работ со штабом Революции.

Он призвал "всех трезвомыслящих украинцев, патриотических организации, генпрокурора Юрия Луценко, главу МВД Арсена Авакова" предоставить действиям активистов моральную и правовую оценку и прекратить все спекуляции вокруг "Икон революции".