Во Львове остановили отопительный сезон

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 15 октября, во Львове приостанавливают отопительный сезон в связи с потеплением, сообщила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Ирина Маруняк, передает пресс-служба мэрии.

"Принято решение с воскресенья приостановить отопительный сезон, учитывая значительное потепление. Сейчас работают тепловики и работники ЛКП, осуществляют контроль, чтобы уровень воды в домах не упал. Просим также других балансодержателей - ОСМД и ЖСК провести соответствующую работу по домам и закрыть задвижки. Решение о возобновлении отопительного сезона будем принимать, учитывая среднесуточную температуру", - отметила Маруняк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине официально начался отопительный сезон, оснований для роста цен на тепло нет.

В правительстве утверждают, что Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону - запасы топлива созданы.