Глава ЕБРР сформировал для Украины список кандидатов в набсовет "Нафтогаза"

MIGnews.com.ua

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что Европейский банк реконструкции и развития передал Кабинету министров Украины список новых независимых кандидатов в набсовет НАК "Нафтогаз Украины", передает Голосу Америки .

"Мы передали правительству перечень возможных кандидатур. Это лица, которые, по нашему мнению, являются заинтересованными и смогут сформировать новый совет как можно быстрее. Мы сейчас ждем ответа правительства", - отметил Чакрабарти.

Также, он отметил необходимость понять причины отставки независимых членов набсовета. По его мнению, бывшие члены могли разочароваться тем, как в компании принимают решения.

Известно, что ранее ЕБРР выразил сожаление по поводу увольнения независимых членов набсовета Пола Ворвика и Маркуса Ричардса. "ЕБРР с сожалением отмечает, что сложилась ситуация, в которой у независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", по их мнению, не осталось иного выбора, кроме как уйти в отставку", - говорилось в заявлении ЕБРР.