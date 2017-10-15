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Глава ЕБРР сформировал для Украины список кандидатов в набсовет "Нафтогаза"
15.10.2017 12:32

Глава ЕБРР сформировал для Украины список кандидатов в набсовет "Нафтогаза"

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что Европейский банк реконструкции и развития передал Кабинету министров Украины список новых независимых кандидатов в набсовет НАК "Нафтогаз Украины", передает Голосу Америки

"Мы передали правительству перечень возможных кандидатур. Это лица, которые, по нашему мнению, являются заинтересованными и смогут сформировать новый совет как можно быстрее. Мы сейчас ждем ответа правительства", - отметил Чакрабарти.

Также, он отметил необходимость понять причины отставки независимых членов набсовета. По его мнению, бывшие члены могли разочароваться тем, как в компании принимают решения.

Известно, что ранее ЕБРР выразил сожаление по поводу увольнения независимых членов набсовета Пола Ворвика и Маркуса Ричардса.   "ЕБРР с сожалением отмечает, что сложилась ситуация, в которой у независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", по их мнению, не осталось иного выбора, кроме как уйти в отставку", - говорилось в заявлении ЕБРР.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти считает, что Украина двигается в правильном направлении развития, а прогресс реформ заслуживает повышенное внимание. Такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Теги материала: НАК Нафтогаз, ЕБРР, глава, список
Новости СМИ2
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