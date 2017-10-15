В Украине стартовал отопительный сезон

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 15 октября, в Украине официально начался отопительный сезон, оснований для роста цен на тепло нет, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", - говорится в сообщении.

В правительстве утверждают, что Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону - запасы топлива созданы. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд м3 природного газа, что на 2,3 млрд м3 больше показателя прошлого года. Запасы угля - 1 980,5 тыс. тонн, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

В то же время в Кабмине отметили, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением - прямая и полная ответственность местной власти. Так же, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители.

Однако, премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет.

Гройсман уверен, что на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду.

"Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений", - сказал Гройсман.