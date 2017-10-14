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В центре Киева начался марш правых сил
14.10.2017 18:52

В центре Киева начался марш правых сил  Фоторепортаж

В субботу, 14 октября, в центре Киева начался марш правых сил, который приурочен ко Дню защитника Украины и годовщине УПА, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что на бульваре Шевченко в шествии принимают участия представители ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и других националистических организаций.

Кроме этого, участники акции пройдут через Крещатик, Майдан Независимости, Владимирский спуск до Контрактовой площади.

Марш посвящен 75-летию Украинской Повстанческой Армии (УПА). Всего в колонне около трех тысяч человек. Они несут флаги с эмблемами организаций, которые представляют, и скандируют националистические лозунги.

Кроме этого, автомобильное движение в центре столицы перекрыто.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, жители Украины отмечают День защитника 14 октября. В этот день украинцы отдают дань уважения и памяти тем, кто боролся и борется сейчас за государственный суверенитет Украины.

Теги материала: марш, шествие, УПА, День защитника Украины, ФОТО
Новости СМИ2
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