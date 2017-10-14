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В центре Киева восстановили скандальные граффити "Иконы Революции"
14.10.2017 17:48

В центре Киева восстановили скандальные граффити "Иконы Революции"  Фоторепортаж

В субботу, 14 октября, в центре Киева снова появились граффити "Иконы Революции" с изображениями Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, сообщает Newsone.

Стоит отметить, что о восстановлении скандального граффити времен Евромайдана заявила организация "Новий Вогонь".

"Мы это сделали" - подписали снимок, на котором изображено восстановленное граффити.

Как сообщал MIGnews.com.ua, с фасада магазина элитной мебели, который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. При этом руководитель маркета Игорь Доценко написал, что эти граффити "типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Напомним, вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал уничтожение "икон революции". Кроме того, экс-министр культуры подчеркнул, что весь центр столицы - мемориал Революции.

 

Теги материала: граффити, Революция Достоинства, востановлены, иконы
Новости СМИ2
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