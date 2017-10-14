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В Украине отмечают День защитника
14.10.2017 09:10

В Украине отмечают День защитника  Видеорепортаж

Жители Украины отмечают День защитника 14 октября. В этот день украинцы отдают дань уважения и памяти тем, кто боролся и борется сейчас за государственный суверенитет Украины.

Известно, что День защитника Украины был официально установлен указом президента Украины Петра Порошенко "с целью почитания мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".

Также, установив празднование Дня защитника Украины 14 октября, президент отменил День защитника Отечества 23 февраля.

Дату 14 октября избрали в связи с тем, что в этот день в Украине отмечается годовщина создания УПА, День украинского казачества и День Покрова Пресвятой Богородицы.

День защитника Украины - государственный праздник и нерабочий день.

Кроме того, Порошенко поздравил защитников Украины с праздником, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Накануне Дня защитника Украины хочу выразить слова искренней благодарности всем военнослужащим за героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, патриотизм и верность присяге", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки провести объективные расследования фактов коррупции в Министерстве обороны.

Теги материала: Украина, День защитника Украины, праздник, видео, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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