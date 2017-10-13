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Названа дата, когда украинцам нужно перевести часы на "зимнее" время
13.10.2017 21:57

Названа дата, когда украинцам нужно перевести часы на "зимнее" время

В текущем году переход на "зимнее" время в Украине произойдет в воскресенье, 29 октября. При этом перевод часов в стране регламентирован постановлением Кабинета министров Украины от 13.05.96 № 509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в официально утвержденном документе.

Стоит отметить, что  ранее, в 2011 году, Верховная Рада Украины осуществляла попытки по отмене перевода времени на "зимнее" время, однако под давлением населения Украины принятое постановление отменили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Запорожье отопительный сезон может стартовать лишь в первых числах ноября. О соответствующем факте заявил начальник концерна "Городские тепловые сети" . При этом он подчеркнул, что, по состоянию на сегодняшний день, к отопительному сезону не готовы 130 жилых домов города, которые пока не заполнены водой. 

Теги материала: часы, время, перевод часов, зимнее время, Украина
Новости СМИ2
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