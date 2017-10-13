Названа дата, когда украинцам нужно перевести часы на "зимнее" время

MIGnews.com.ua

В текущем году переход на "зимнее" время в Украине произойдет в воскресенье, 29 октября. При этом перевод часов в стране регламентирован постановлением Кабинета министров Украины от 13.05.96 № 509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в официально утвержденном документе.

Стоит отметить, что ранее, в 2011 году, Верховная Рада Украины осуществляла попытки по отмене перевода времени на "зимнее" время, однако под давлением населения Украины принятое постановление отменили.