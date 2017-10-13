Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Финляндская авиакомпания в пятницу 13 отправила рейс под номером 666
13.10.2017 19:49

Финляндская авиакомпания в пятницу 13 отправила рейс под номером 666

Одна из самых больших авиакомпаний Финляндии Finnair по-особенному отпраздновала  "самый везучий день в году", пятницу 13 октября, напугав пассажиров рейса, передает NewsOne .

Сообщается, что в пятницу, 13 октября, авиаперевозчик решил отправить один из самолетов в не очень продолжительное путешествие, подобрав рейсу соответствующий праздничный номер - 666.

Кроме того, аэропорт, в котором приземлился самолет, компания также выбрала с чувством юмора. Так, аэропорт в Хельсинки имеет кодовый номер HEL, что созвучно с английским словом Hell, которое на библейском звучит как "Геенна огненная", а среди народа - "Ад".

Вопреки всем усилиям, которые приложила компания, самолет успешно вылетел из Копенгагена и приземлился в Хельсинки-Ванта. К тому же такую акцию фирма Finnair проводит не впервые, однако не регулярно.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 октября, во всем мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров. В этот день многие женщины традиционно выкладывают на своих страницах в социальных сетях мотивирующие фотографии с тегами #NoBraDay и #NoBra. 

Теги материала: авиакомпания, перелет, самолет, Рейс, полет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Взрывы в Калиновке: небо над Винницей закрыли еще на неделю
Важное
Взрывы в Калиновке: небо над Винницей закрыли еще на неделю
В аэропортах по всему миру произошел компьютерный сбой
Важное
В аэропортах по всему миру произошел компьютерный сбой
Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании
Важное
Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании
В США самолет врезался в дерево
Важное
В США самолет врезался в дерево  Видеорепортаж
Авиакомпания в Германии отменила 70 рейсов из-за массовой болезни пилотов
Важное
Авиакомпания в Германии отменила 70 рейсов из-за массовой болезни пилотов
Украинский полковник победил на международном авиапоказе в Чехии
Важное
Украинский полковник победил на международном авиапоказе в Чехии  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
Эксклюзив  Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
13.10.2017
Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика