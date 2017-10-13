Финляндская авиакомпания в пятницу 13 отправила рейс под номером 666

MIGnews.com.ua

Одна из самых больших авиакомпаний Финляндии Finnair по-особенному отпраздновала "самый везучий день в году", пятницу 13 октября, напугав пассажиров рейса, передает NewsOne .

Сообщается, что в пятницу, 13 октября, авиаперевозчик решил отправить один из самолетов в не очень продолжительное путешествие, подобрав рейсу соответствующий праздничный номер - 666.

Кроме того, аэропорт, в котором приземлился самолет, компания также выбрала с чувством юмора. Так, аэропорт в Хельсинки имеет кодовый номер HEL, что созвучно с английским словом Hell, которое на библейском звучит как "Геенна огненная", а среди народа - "Ад".

Вопреки всем усилиям, которые приложила компания, самолет успешно вылетел из Копенгагена и приземлился в Хельсинки-Ванта. К тому же такую акцию фирма Finnair проводит не впервые, однако не регулярно.