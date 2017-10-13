В сети появилось фото золотой лопаты, найденной у украинского чиновника

Представители Генеральной прокуратуры Украины приняли решение показать населению золотую лопату, которая была найдена во время обысков у бывшего заместителя Генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича Рената Кузьмина, разместив ее фото в социальной сети Facebook. Изображение обнародовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
“Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! - именно такая была обнаружена во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя Генпрокурора времен Януковича в декабре прошлого года”, - говорится в комментарии Сарган к фотографии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории библиотеки Национального университета "Киево-Могилянская академия" был найден револьвер, возраст которого более 150 лет. Объект обнаружили в Староакадемическом корпусе библиотеки Национального университета "Киево-Могилянской академии" за шкафами.