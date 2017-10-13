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В сети появилось фото золотой лопаты, найденной у украинского чиновника
13.10.2017 19:21

В сети появилось фото золотой лопаты, найденной у украинского чиновника

Представители Генеральной прокуратуры Украины приняли решение показать населению золотую лопату, которая была найдена во время обысков у бывшего заместителя Генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича  Рената Кузьмина, разместив ее фото в социальной сети Facebook. Изображение обнародовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! - именно такая была обнаружена во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя Генпрокурора времен Януковича в декабре прошлого года”, - говорится в комментарии Сарган к фотографии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории библиотеки Национального университета "Киево-Могилянская академия" был найден револьвер, возраст которого более 150 лет. Объект обнаружили в Староакадемическом корпусе библиотеки Национального университета "Киево-Могилянской академии" за шкафами. 

Теги материала: обыск, прокуратура, Золото, находка, чиновник
Новости СМИ2
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