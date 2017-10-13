Белорусская криптовалюта: в стране создали Бульбакоин

MIGnews.com.ua

Беларусы-криптоэнтузиасты презентовали вторую белорусскую валюту, которая получила название Бульбакоин и теперь имеют надежду, что она вскоре выйдет на международный рынок, пишет ForkLog.

Отмечается, что количество майнеров уже достигло около 300 человек.

"Такой скорости набора пользователей удалось добиться за счет нашего большого опыта в маркетинге IT-проектов. Безусловно, этому помогает и наличие большого спроса на фоне хайпа вокруг криптовалюты", - заявил учредитель проекта Максим Зенченко.

В текущее время группа работающих над проектом Бульбакоина ведут переговоры с парой интернет-магазинов о внедрении второй белорусской валюты в программу лояльности.

"Мы продолжаем работу над экосистемой коина. В ближайшие полгода мы хотим договориться по крайней мере с тремя крупными интернет-магазинами об участии валюты в расчетах с клиентами и начинаем готовиться в листингу на бирже. У Бульбакоина нет номинальной стоимости, но мы всячески будем способствовать его ликвидности", - отметил Максим, добавив, что в данное время ведутся работы по созданию обменника, в котором бы можно было обменять Бульбакоины на доллары, евро, рубли и биткоин.

По состоянию на сегодня, в оборот выпущены 8,4 миллиона монет.