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В школах Хмельницкого больше не изучают русский язык
13.10.2017 18:27

В школах Хмельницкого больше не изучают русский язык

В Хмельницком дети в школах больше не изучают русский язык. Об этом сообщил глава департамента образования Хмельницкого городского совета Роман Мыколаив, пишет Украинская правда.

"Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", - отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что в горсовет поступило около 20 обращений от родителей и общественных объединений, которые призывали отметить изучение русского языка.

Также Мыколаив подчеркнул, что учителя русского языка уволены не будут. Теперь они будут преподавать мировую литературу.

Глава Департамента образования допускает, что русский язык могут вернуть в школы.

"И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку", - отметил Мыколаив и выразил мнение, что отказ от уроков русского языка поможет Украину утвердиться и избежать расшатывания, которое происходит именно благодаря русскому языку.

Как сообщал MIGnews.com.ua, выступавшему в парламенте на русском языке нардепу выключили микрофон.

Теги материала: Хмельницкий, школа, русский язык, отказ
Новости СМИ2
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