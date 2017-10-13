В Антарктиде внезапно вымерли десятки тысяч пингвинов

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На территории Антарктиды в колонии, состоящей из 36 тысяч пингвинов, из-за аномального голода вымерли все, кроме двоих, птенцов, сообщает The Telegraph.

По информации издания, к смерти животных привело таяние льда на земле Адели, на которой обитала колония. Известно, что из-за аномального таяния взрослые особи были вынуждены отправляться на поиски еды далеко от дома, из-за чего они не успевали приносить ее потомству до гибели.

Стоит отметить, что в связи с этим Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики соберется на внеплановое заседание.

"Пингвины земли Адели - одни из самых выносливых и удивительных животных на нашей планете. То, что произошло в этом году, не похоже на мультфильмы Диснея, это скорее похоже на то, что было бы, если бы Тарантино взялся за съемки ленты "Делай ноги": куча мертвых птенцов, разбросанных по земле Адели", - рассказал о ситуации в Антарктиде председатель полярных программ в WWF Род Дауни.