Госкино запретило показывать в Украине еще один российский фильм

Государственное агентство по вопросам кино выдало запрет на показ на территории Украины фильма российского производства "Вопреки всему". О соответствующем факте сообщила пресс-служба Госкино.
"Государственное агентство Украины по вопросам кино 12 октября 2017 года аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию телевизионного фильма "Вопреки всему" режиссера А. Задворного, выданное ООО "Маркер Медиа", - сказано в сообщении пресс-службы.
Представители пресс-службы добавили, что такое решение в Госкино приняли в соответствии с украинским законом "О кинематографии" в связи с обнаружением в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверной информации и фактов.
В текущее время Государственное агентство по вопросам кино осуществляет проверку всего количества удостоверений на прокат фильмов, которые выдало "Маркер Медиа".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, мультипликационный фильм украинского производства "Чудесное чудовище" отобрали для участия в конкурсной программе короткометражных фильмов тридцать третьего кинофестиваля в Варшаве. "Чудесное чудовище" - мультфильм, раскрывающий историю о непривычной дружбе ребенка Сони с монстром Чу.