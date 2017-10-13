Госкино запретило показывать в Украине еще один российский фильм

MIGnews.com.ua

Государственное агентство по вопросам кино выдало запрет на показ на территории Украины фильма российского производства "Вопреки всему". О соответствующем факте сообщила пресс-служба Госкино.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино 12 октября 2017 года аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию телевизионного фильма "Вопреки всему" режиссера А. Задворного, выданное ООО "Маркер Медиа", - сказано в сообщении пресс-службы.

Представители пресс-службы добавили, что такое решение в Госкино приняли в соответствии с украинским законом "О кинематографии" в связи с обнаружением в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверной информации и фактов.

В текущее время Государственное агентство по вопросам кино осуществляет проверку всего количества удостоверений на прокат фильмов, которые выдало "Маркер Медиа".