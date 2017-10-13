В нескольких регионах Украины спасатели объявили штормовое предупреждение

MIGnews.com.ua

В нескольких областях страны до конца суток пятницы, 13 октября, и на протяжении субботы, 14 октября, ожидаются сильнейшие порывы ветра, скорость которых будет достигать15-20 м/с. Об этом украинцев предупредила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Украинского гидрометцентра.

"В ближайший время с удержанием до конца суток 13 октября и в течение 14 октября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-франковской, Закарпатской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении спасательной службы.

Не меньшие порывы также ожидаются в Винницкой и Житомирской областях Украины. Помимо этого, в гидрометцентре подчеркнули, что в Киеве к концу суток 13 октября порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.