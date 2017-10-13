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В Китае женщина обнаружила огромного удава в стиральной машине
13.10.2017 14:47

В Китае женщина обнаружила огромного удава в стиральной машине  Видеорепортаж

В четверг, 12 октября, в Китае, в одном из городов провинции Гуандун, женщина нашла 52-килограммового удава в стиральной машине, сообщает УНИАН.

По данным источника, неядовитая змея лежала просто в стиральной машине. Его позже забрали в центр спасения и реабилитации.

Стоит отметить, что удава позже забрали в центр спасения и реабилитации животных.

Кроме этого, удав Китае считается охраняемым видом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киевской области женщина обнаружила возле дома игуану и приняла ее за динозавра, который ест ее кабачки. На данный момент земноводное находится в ветеринарной клинике Киевского зоопарка, где ее лечением занимаются специалисты-герпетологи.

Теги материала: ВИДЕО, удав, Китай, стирка
Новости СМИ2
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