В Китае женщина обнаружила огромного удава в стиральной машине

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В четверг, 12 октября, в Китае, в одном из городов провинции Гуандун, женщина нашла 52-килограммового удава в стиральной машине, сообщает УНИАН .

По данным источника, неядовитая змея лежала просто в стиральной машине. Его позже забрали в центр спасения и реабилитации.

Стоит отметить, что удава позже забрали в центр спасения и реабилитации животных.

Кроме этого, удав Китае считается охраняемым видом.