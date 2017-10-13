Бабкин публично озвучил свою позицию по России и Крыму

Музыкант Сергей Бабкин признал Россию страной-агрессором, сообщает ТСН.
По полученным данным, в Днепре перед концертом к исполнителю пришли активисты, которые собирались сорвать его выступление в Дворце культуры машиностроителей. Люди требовали от Бабкина официально высказать свою позицию относительно России и Крыма.
Музыкант принял решение встретиться с двумя активистами, после чего пригласил в концертный зал всех людей и заявил, что Россия является страной-агрессором.
Также он выразил мнение, что Крым был аннексирован Российской Федерацией.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 7 октября, во Львове активисты забраковали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролировании в России. После инцидента Бабкин заявил, что он является патриотом своей страны.