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Бабкин публично озвучил свою позицию по России и Крыму
13.10.2017 13:36

Бабкин публично озвучил свою позицию по России и Крыму

Музыкант Сергей Бабкин признал Россию страной-агрессором, сообщает ТСН.

По полученным данным, в Днепре перед концертом к исполнителю пришли активисты, которые собирались сорвать его выступление в Дворце культуры машиностроителей. Люди требовали от Бабкина официально высказать свою позицию относительно России и Крыма.

Музыкант принял решение встретиться с двумя активистами, после чего пригласил в концертный зал всех людей и заявил, что Россия является страной-агрессором.

Также он выразил мнение, что Крым был аннексирован Российской Федерацией.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 7 октября, во Львове активисты забраковали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролировании в России. После инцидента Бабкин заявил, что он является патриотом своей страны.

Теги материала: Россия, агрессор, музыкант, Крым, аннексия
Новости СМИ2
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