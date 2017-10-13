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В работе соцсети Instagram снова произошел масштабный сбой
13.10.2017 12:50

В работе соцсети Instagram снова произошел масштабный сбой

В пятницу, 13 октября, в работе социальной сети Instagram снова произошел сбой, из-за чего тысячи пользователей Instagram не могут получить доступ к приложению, сообщают Корреспондент.

Стоит отметить, что неполадки распространены среди пользователей из Соединенных Штатов (США), Великобритании, Австралии, Японии, Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

По данным источника, в Instagram еще не объявили о том, что существует время простоя и еще не ответили на запрос издания по поводу комментирования неполадок.

Кроме этого, некоторые пользователи связывают проблемы Instagram с тем, что сегодня "пятница 13".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 11 октября, в работе таких социальных сетей как Facebook и Instagram у пользователей по всему миру произошел масштабный сбой.

Теги материала: Instagram, сбой, соцсети
Новости СМИ2
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