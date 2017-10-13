Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В США окурок сигары Черчилля продали с аукциона более чем за 12 тысяч долларов
13.10.2017 10:59

В США окурок сигары Черчилля продали с аукциона более чем за 12 тысяч долларов

В пятницу, 13 октября, в США окурок сигары премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продали с аукциона более чем за 12 тысяч долларов, сообщает УНН.

Стоит отметить, что премьер курил эту сигару 11 мая 1947 в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным источника, в то время Черчиль курил кубинские сигары марки La Corona, изготовленных на заказ. Окурок достигает 10 см в длину.

Как сообщал MIGnews.com.uа, стало известно, что картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около 100 млн долларов. По данным источника, полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского художника.

Теги материала: сигареты, Черчилль, аукцион
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полотно да Винчи выставили на аукцион за $100 млн
Важное
Полотно да Винчи выставили на аукцион за $100 млн
В Швейцарии на аукционе нашли украденную 40 лет назад картину Айвазовского
Важное
В Швейцарии на аукционе нашли украденную 40 лет назад картину Айвазовского
В Украине сорвался аукцион по продаже "Президент-Отеля"
Важное
В Украине сорвался аукцион по продаже "Президент-Отеля"
В США рисунок Трампа был продан за сумму, в три раза превысившую изначальную стоимость
Важное
В США рисунок Трампа был продан за сумму, в три раза превысившую изначальную стоимость
Благотворительная тренировка с Кличко на Prozorro ушла с молотка за 150 тысяч грн
Важное
Благотворительная тренировка с Кличко на Prozorro ушла с молотка за 150 тысяч грн
Рисунок Трампа уйдет с молотка за $9 тысяч
Важное
Рисунок Трампа уйдет с молотка за $9 тысяч  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика