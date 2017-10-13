В США окурок сигары Черчилля продали с аукциона более чем за 12 тысяч долларов

MIGnews.com.ua

В пятницу, 13 октября, в США окурок сигары премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продали с аукциона более чем за 12 тысяч долларов, сообщает УНН .

Стоит отметить, что премьер курил эту сигару 11 мая 1947 в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным источника, в то время Черчиль курил кубинские сигары марки La Corona, изготовленных на заказ. Окурок достигает 10 см в длину.