В США окурок сигары Черчилля продали с аукциона более чем за 12 тысяч долларов

В пятницу, 13 октября, в США окурок сигары премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продали с аукциона более чем за 12 тысяч долларов, сообщает УНН.
Стоит отметить, что премьер курил эту сигару 11 мая 1947 в парижском аэропорту Ле-Бурже.
По данным источника, в то время Черчиль курил кубинские сигары марки La Corona, изготовленных на заказ. Окурок достигает 10 см в длину.
Как сообщал MIGnews.com.uа, стало известно, что картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около 100 млн долларов. По данным источника, полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского художника.