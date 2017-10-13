No Bra Day: в мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров

MIGnews.com.ua

В пятницу, 13 октября, во всем мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров.

Стоит отметить, что впервые этот праздник отметили с 2011 года.

В этот день многие женщины традиционно выкладывают на своих страницах в социальных сетях мотивирующие фотографии с тегами #NoBraDay и #NoBra.

Кроме этого, цель этого праздника обратить внимание и повысить осведомленность женщин на проблеме рака груди и избавиться от закрепощающих стандартов в одежде.

Напомним, ученые объяснили, почему женщинам нельзя носить бюстгальтер постоянно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 30 июня, мир впервые отметил Всемирный день астероида, в связи с решением Организации Объединенных Наций. Решение по провозглашению 30 июня Днем астероида одобрил Комитет по использованию космического пространства в мирных целях.