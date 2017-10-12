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Лилия Романова
Астролог, нумеролог, ТАРОлог, психолог. Основатель и Мастер Пятой Ступени школы "Просветления Сознания, Энергетического Очищения и Кармической Коррекции"
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017 19:49

Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога

Вы уже построили на эту пятницу "кучу планов"? К сожалению, их придется отменить... А может, вы мечтаете о том, чтобы провести этот день в расслабленном и пассивном состоянии? Увы, этому не бывать... Возможно, вы не обратили внимания на дату и наметили на этот вечер романтическое свидание? Вынуждена вас разочаровать - и этим планам тоже не суждено сбыться. И причина этого даже не "пятница 13-е". Корень зла кроется в 23-ем Лунном дне, символом которого является Крокодил. Помните детскую сказку о том, как Крокодил Солнце проглотил? Так вот, нас ждет день, когда вполне может произойти нечто подобное.

Но, на самом деле, все в наших руках, а вернее в головах. Все вышеописанные ситуации в этот опасный и провокационный Лунный день будут происходить с теми, кто вольно или невольно поддался тревожному настроению этого дня. Достаточно просто с утра подумать: "от этой пятницы надо ожидать неприятностей", и они не заставят себя ждать. Невинная шутка по мотивам нашумевшего кинофильма может привести к большим и ощутимым потерям. И даже неосознанный страх, связанный с просмотром этого ужастика в детстве, у вполне взрослого человека может вызвать неприятное чувство опасности, которое будет преследовать его весь день.

Для того, чтобы обезопасить себя от всех этих неприятностей, советую вам, во-первых, абстрагироваться от негативного смысла этой даты - пятница 13-е. Не думайте об этом, не шутите на эту тему, игнорируйте разговоры других людей "муссирующих" эту тему. Во- вторых, используйте "правила поведения" 23-х Лунных суток, которые, в отличии от фильма, действительно на нас влияют в этот день.

Самым правильным решением будет направить энергию 23-го Лунного дня на самые насущные дела и  проблемы, в особенности требующие приложения больших усилий. При этом не надо составлять четкого плана действий - идите вслед за развитием событий. Особое внимание обратите на те дела, которые вы продолжительное время никак не можете сдвинуть с мертвой точки. Энергия Луны в этот день,  при правильном ее использовании, поможет вам одолеть любое, даже самое безнадежное, дело. Главное - не расходовать понапрасну силу, предоставленную Луной, на споры и конфликты, а направить ее в нужное русло.

В эту пятницу лучше меньше говорить, а больше делать. Все обсуждения и дебаты, не касающиеся непосредственно конкретных действий, рискуют превратиться в банальные сплетни. Переливание "из пустого в порожнее" и  перетирание слухов, приведут к потере сил и энергетической нестабильности. Чем больше вы говорите или даже просто шутите, тем более высоким становится шанс нарваться на скандал. Постарайтесь вести себя так, как ведет себя символ этого дня - Крокодил. На первый взгляд, он кажется медлительным, даже несколько флегматичным, но это только внешне. Внутри он предельно собран, и как только появляется жертва, он действует  стремительно и молниеносно.

Последуйте этому  примеру: будьте собранными и сосредоточенными, не делайте лишних движений и не тратьте время зря. Используйте эту необычную пятницу  на решение самых важных проблем и на продвижение самых необходимых дел. И при этом "улыбайтесь, господа, улыбайтесь ..."

Теги материала: астролог, астрология, дела, что нельзя делать
Новости СМИ2
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