Жительница Италии через суд добилась оплачиваемых отгулов по уходу за больным псом

MIGnews.com.ua

Работница университета La Sapienza di Roma получила двухдневный оплачиваемый отпуск по уходу за собственной собакой, которую нужно было подготовить к операции, сообщает La Repubblica .

По информации издания, итальянка попросила начальство о двухдневном оплачиваемом отпуске, однако университет попросил рассказать о мотивации запроса, так как ранее отпуска для ухода за животными не предоставлялись.

Женщина обратилась к собственному адвокату, который, указав на норму, доказал, что отказ от ухода за животным расценивается как жестокое обращение, а за это хозяйке собаки может угрожать заключение на срок до года и штраф до 10 тысяч евро.

Хозяйка собаки настаивала, что если не уйдет в отпуск, то совершит преступление, а также представила руководству справку о необходимости операции для пса. Обратившись в итальянскую лигу антививисекции (одна из крупнейших в Европе организаций по защите прав животных) девушка получила необходимую поддержку. И девушка получила два оплачиваемых выходных.