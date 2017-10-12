Телеканал NewsOne запускает новый формат "Большого вечера"

MIGnews.com.ua

С наступлением нового сезона, который NewsOne анонсировал в начале сентября со слоганом "NewsOne - это о тебе", в эфире телеканала произошло много качественных изменений. Изменился формат подачи информации, обновились программы, появились новые проекты, усилился интерактив со зрителем и, как следствие, повысилось смотрение эфира и увеличилось количество просмотров в интернете.

С начала октября запустился новый формат одного из главных слотов эфира - "Большой вечер".

Как и прежде "Большой вечер" начинается с 16:00, только отныне зрителя встречает редакционный совет во главе с ведущими: Юлией Литвиненко, Василием Головановым и Тиграном Мартиросяном. Совет определяет ключевые темы эфира относительно центрального события дня, ведет дискуссию с гостями в студии, запускает голосование для аудитории, результаты которого подводятся в конце "Большого вечера" в 22:00.

В новом "Большом вечере" теперь еще больше качественной аналитики, еще больше интерактива со зрителем, еще интереснее и активнее дискуссии.

"В обновленном "Большом вечере" мы совершенствуем прежние форматы и интегрируем нововведения, которые постепенно будет замечать телевизионный зритель. Без изменений останется лишь объективность в донесении информации и широкое многообразие экспертных позиций гостей, что позволяет зрителю сформировать собственное мнение относительно тех или иных событий", - рассказал информационный продюсер NewsOne Тигран Мартиросян.

Обновленный "Большой вечер" можно всегда посмотреть в записи на YouTube-канале NewsOne:

Вместе с изменениями в форматах программ эфира в новом сезоне увеличилось и смотрение NewsOne в сети интернет: с начала октября сайт newsone.ua посетил уже 1 миллион 250 тысяч пользователь интернета, а общее количество просмотров страниц составило более 4 млн. Аудитория NewsOne в Facebook уже достигла почти 73 тысяч пользователей (точная цифра на сегодня: 72 849). YouTube-канал NewsOne уже приближается к отметке в 79 тысяч подписчиков (точная цифра на сегодня: 78 834).