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Дорн и "Грибы" едут на музыкальный конкурс MTV от России
12.10.2017 15:31

Дорн и "Грибы" едут на музыкальный конкурс MTV от России

Российский телеканал MTV Россия назвал пятерых исполнителей, которые представят страну на конкурсе MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший артист России", среди них оказались трое уроженцев Украины. Соответсвующее заявление содержится на официальном сайте телеканала.

Стоит отметить, что конкурс MTV Europe Music Awards является ежегодной церемонией вручения музыкальных наград, которая была создана телеканалом MTV Europe в 1994 году, при этом победителя конкурса организаторы определяют при помощи интернет-голосования на веб-сайте премии.

Так, российский телеканал назвал своих пятерых претендентов, среди которых оказались украинский исполнитель Иван Дорн и группа "Грибы", а также певица Елка, родившаяся в украинском Ужгороде.

Исполнители из Украины поедут на церемонию MTV Europe Music Awards от имени Российской Федерации и поучаствуют в категории Best Russian Act. Также от имени России будут участвовать Елена Темникова и рэпер Хаски.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Мариуполе на фестивале MRPL City состоялось выступление украинского артиста Ивана Дорна,  который прочитал стих, посвященный последним событиям в его жизни. 

Теги материала: Иван Дорн, исполнитель, певец, Россия, конкурс
Новости СМИ2
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