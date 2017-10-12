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Модный дом Gucci с 2018 года откажется от использования меха в своих коллекциях
12.10.2017 14:23

Модный дом Gucci с 2018 года откажется от использования меха в своих коллекциях

В четверг, 12 октября, итальянский модный дом Gucci заявил о планах распродать меховые изделия в благотворительных целях, сообщает УНИАН.

По словам президента и главного исполнительного директора модного дома Марко Бизари, с 2018 года бренд откажется от использования натурального меха в своих коллекциях, а оставшаяся одежда будет распродана.

Стоит отметить, что инициатором отказа от использования меха стал креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Вырученные от продажи оставшихся меховых изделий деньги Gucci переведет на счета организаций по защите прав животных. Президент одной из таких организаций - Humane Society International - Китти Блок назвала это решение гуманным. По ее словам, прекращение использования компанией меха приведет к "цепной реакции" в индустрии моды.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Риме ушла из жизни известный итальянский модельер Карла Фенди в возрасте 80 лет. Известно, что Фенди владела итальянским домом моды Fendi, специализирующемся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии.

Теги материала: модный дом, мех, защита, животные
Новости СМИ2
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