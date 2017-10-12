Украинцев предупредили о новой волне масштабной кибератаки

Служба безопасности Украины предупреждает о новой масштабной кибератаке. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании", - отметили в спецслужбе.
Напомним, 27 июля, Украину захлестнула волна хакерских атак, во время которых пострадали около 30 банковских учреждений.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальная полиция Украины изъяла серверы компании M.E.Doc в рамках расследования кибератаки вируса Petya.A. Кроме того, в конце августа президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении мероприятий по кибербезопасности в стране.