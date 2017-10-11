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В Одессе посреди дороги появилась яма размером с автомобиль
11.10.2017 19:28

В Одессе посреди дороги появилась яма размером с автомобиль  Фоторепортаж

На территории Киевского района Одессы на проезжей части образовался провал, глубина которого составила более трех метров. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы, сотрудники которой заметили яму во время патрулирования города, передает УНИАН.

"На пересечении улицы Львовской с Люстдорфской дорогой в дорожном покрытии выявлен большой провал" - рассказали в пресс-службе полиции.

Патрульные также отметили, что ширина и глубина провала равны его глубины - трем метрам. В текущее время правоохранители оповестили соответствующие службы и в целях предотвращения аварийных ситуаций осуществляют отвод транспорта.

"Аварийная служба уже на месте. К сожалению, это провал на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм. Оградили, будут проводить раскопки, чтобы выяснить причину. Спецтехника в пути", - прокомментировали ситуацию представители местного предприятия "Инфоксводоканал".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 11 октября, в столице Украины на Майдане Независимости случилась перегрузка пассажирского троллейбуса, связанная с  огромным количеством пассажиров, зашедших в салон пассажирского транспорта. Чтобы побороть последствия инцидента, водитель троллейбуса попросил всех пассажиров покинуть салон в целях разгрузки транспорта. 

Теги материала: яма, дорога, Одесса, провал, авария
Новости СМИ2
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