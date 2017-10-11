В Одессе посреди дороги появилась яма размером с автомобиль

На территории Киевского района Одессы на проезжей части образовался провал, глубина которого составила более трех метров. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы, сотрудники которой заметили яму во время патрулирования города, передает УНИАН.
"На пересечении улицы Львовской с Люстдорфской дорогой в дорожном покрытии выявлен большой провал" - рассказали в пресс-службе полиции.
Патрульные также отметили, что ширина и глубина провала равны его глубины - трем метрам. В текущее время правоохранители оповестили соответствующие службы и в целях предотвращения аварийных ситуаций осуществляют отвод транспорта.
"Аварийная служба уже на месте. К сожалению, это провал на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм. Оградили, будут проводить раскопки, чтобы выяснить причину. Спецтехника в пути", - прокомментировали ситуацию представители местного предприятия "Инфоксводоканал".
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