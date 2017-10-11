Порошенко открыл в Страсбурге памятную звезду героям Небесной Сотни

MIGnews.com.ua

В среду, 11 октября, президент Украины Петр Порошенко открыл памятную звезду героям Небесной Сотни перед зданием Совета Европы в Страсбурге. Видео из торжественного открытия президент обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время открытия президент отметил, что для Украины очень важно иметь в Европе место, которое посвящено Евромайдану.

"По всей Украине есть памятники, посвященные героям Небесной Сотни, есть памятники. И это очень важно, что в самом сердце Европы мы имеем этот монумент, имеем это место, посвященное Евромайдану и героям Небесной Сотни. Евромайдан как признание того, насколько важна для Украины Европа, и как важен Евромайдан для Европы. Какими важными являются наши ценности", - заявил Порошенко в торжественной речи по случаю открытия памятника.

Он также подчеркнул, что данный монумент является первым символом Небесной сотни на территории Страсбурга.