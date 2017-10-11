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Порошенко открыл в Страсбурге памятную звезду героям Небесной Сотни
11.10.2017 19:06

Порошенко открыл в Страсбурге памятную звезду героям Небесной Сотни  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В среду, 11 октября, президент Украины Петр Порошенко открыл памятную звезду героям Небесной Сотни перед зданием Совета Европы в Страсбурге. Видео из торжественного открытия президент обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время открытия президент отметил,  что для Украины очень важно иметь в Европе место, которое посвящено Евромайдану.

  "По всей Украине есть памятники, посвященные героям Небесной Сотни, есть памятники. И это очень важно, что в самом сердце Европы мы имеем этот монумент, имеем это место, посвященное Евромайдану и героям Небесной Сотни. Евромайдан как признание того, насколько важна для Украины Европа, и как важен Евромайдан для Европы. Какими важными являются наши ценности", - заявил Порошенко в торжественной речи по случаю открытия памятника.

Он также подчеркнул, что данный монумент является первым символом Небесной сотни на территории Страсбурга.  

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, 4 октября, в Киеве появился новый памятник добровольцам АТО. Монумент находится на территории Деснянского района.Это памятник всем подразделениям, начинавшим АТО

Теги материала: Петр Порошенко, Президент, Небесная Сотня, Евромайдан, памятник
Новости СМИ2
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