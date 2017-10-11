В столице за ночь более 30 автомобилей облили кислотой

MIGnews.com.ua

На территории Киева в ночь со вторника на среду, 11 октября, по улице Ревуцкого на Левом берегу неизвестные облили кислотой более 30 припаркованных автомобилей, передает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети Facebook.

Подчеркивается, что во вторник, 10 октября, состоялась встреча активистов относительно незаконной стоянки, а уже в среду они обнаружили испорченные кислотой машины.

Кроме того, свидетели инцидента отмечают, что пострадавшие автомобили были припаркованы не по правилам дорожного движения.