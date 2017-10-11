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В столице за ночь более 30 автомобилей облили кислотой
11.10.2017 18:33

В столице за ночь более 30 автомобилей облили кислотой  Фоторепортаж

На территории Киева в ночь со вторника на среду, 11 октября, по улице Ревуцкого на Левом берегу неизвестные облили кислотой более 30 припаркованных автомобилей, передает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети Facebook.

Подчеркивается, что во вторник, 10 октября, состоялась встреча активистов относительно незаконной стоянки, а уже в среду они обнаружили испорченные кислотой машины.

Кроме того, свидетели инцидента отмечают, что пострадавшие автомобили были припаркованы не по правилам дорожного движения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 сентября, в Киеве на улице Ревуцкого неизвестные облили кислотой более 20 машин. Кислотой облили от 20 до 25 машин, в результате чего было повреждено лакокрасочное покрытие.Владельцы поврежденных машин утверждают, что их автомобили пострадали из-за из-за участия в митинге. 

Теги материала: авто, митинг, порча, машины, Киев
Новости СМИ2
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