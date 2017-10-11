Мать спортсмена на соревнованиях избила ребенка и судью. ВИДЕО

MIGnews.com.ua

На соревнованиях по дзюдо в Новгородской области Российской Федерации мама набросилась на своего сына за то, что он показал судье турнира неприличный жест, передает местное издание Великий Новгород .

На видео можно проследить за тем, как мать наносит своему сыну пару мощнейших ударов, после чего бросается избивать судью за то, что он стает на сторону мальчика. По информации некоторых изданий, этот мужчина был зрителем из зала.

"Ребенок выигрывал, а затем, на последних секундах, проиграл чистым броском. Не выдержал и показал судье средний палец. Его мать это заметила, после чего решила проучить его, но эмоции зашкаливали", - объяснила ситуацию тренер ребенка по дзюдо Виктория Чистякова.