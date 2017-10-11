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В Запорожье отопление решили включить ближе к морозам
11.10.2017 17:52

В Запорожье отопление решили включить ближе к морозам

В Запорожье отопительный сезон может стартовать лишь в первых числах ноября. О соответствующем факте заявил начальник концерна "Городские тепловые сети" Александр Грек, передает издание Первый Запорожский.

По словам Александра, власти города будут ориентироваться на погоду и только после наступления холодов запустят отопительный сезон.

"Мы смотрим на погодные условия. По предварительным данным, вполне может быть, что тепло продержится до конца месяца и отопление мы включим с начала ноября. При этом в бюджетных учреждениях отопление мы готовы включать с 16-17 октября", - отметил глава концерна.

При этом он подчеркнул, что, по состоянию на сегодняшний день, к отопительному сезону не готовы 130 жилых домов города, которые пока не заполнены водой, остальные помещения - подготовлены.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в жилых домах Киева подключение к отоплению начнется в понедельник, 16 октября 2017 года. О соответствующем факте заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.Однако для полноценного запуска понадобится еще несколько дней. 

Теги материала: отопление, квартира, отопительный сезон, Запорожская область, ОГА
Новости СМИ2
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