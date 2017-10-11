В Запорожье отопление решили включить ближе к морозам

MIGnews.com.ua

В Запорожье отопительный сезон может стартовать лишь в первых числах ноября. О соответствующем факте заявил начальник концерна "Городские тепловые сети" Александр Грек, передает издание Первый Запорожский .

По словам Александра, власти города будут ориентироваться на погоду и только после наступления холодов запустят отопительный сезон.

"Мы смотрим на погодные условия. По предварительным данным, вполне может быть, что тепло продержится до конца месяца и отопление мы включим с начала ноября. При этом в бюджетных учреждениях отопление мы готовы включать с 16-17 октября", - отметил глава концерна.

При этом он подчеркнул, что, по состоянию на сегодняшний день, к отопительному сезону не готовы 130 жилых домов города, которые пока не заполнены водой, остальные помещения - подготовлены.