В Канаде дрон впервые заснял схватку волка и лося в воде

MIGnews.com.ua

На территории Канады мужчине удалось при помощи дрона случайно снять крупную схватку волка и лося. Соответствующее видео обнародовал пользователь Дэн Найстедт, занимающийся съемками видов леса на севере Онтарио, на своем канале на видеохостинге Youtube.

На видео можно проследить, как волк, приближаясь к лосю, пытается на него напасть, а позже вцепляется в бок животному. Лось, в это же время, осуществляет попытки сбросить с себя напавшего хищника, однако на этом охота волка не заканчивается, даже в воде волк пытается преследовать жертву вплавь.

Причиной прекращений действий волка стал лишь звук дрона, услышав который, хищник бросил погоню и выбрался на берег.