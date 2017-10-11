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В Канаде дрон впервые заснял схватку волка и лося в воде
11.10.2017 16:56

В Канаде дрон впервые заснял схватку волка и лося в воде  Видеорепортаж

На территории Канады мужчине удалось при помощи дрона случайно снять крупную схватку волка и лося. Соответствующее видео обнародовал пользователь Дэн Найстедт, занимающийся съемками видов леса на севере Онтарио, на своем канале на видеохостинге Youtube.

На видео можно проследить, как волк, приближаясь к лосю, пытается на него напасть, а позже вцепляется в бок животному. Лось, в это же время, осуществляет попытки сбросить с себя напавшего хищника, однако на этом охота волка не заканчивается, даже в воде волк пытается преследовать жертву вплавь.

Причиной прекращений действий волка стал лишь звук дрона, услышав который, хищник бросил погоню и выбрался на берег.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд. Сначала медвежат угощали любимыми лакомствами - морковью в бамбуковых трубочках, а позже пригласили попробовать торт, приготовленный из бамбука и овощей. Животные  за считанные минуты разгромили композицию. 

Теги материала: волк, лось, животное, хищник, нападение, видео
Новости СМИ2
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