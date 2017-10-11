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Киевский троллейбус "сел" днищем на дорогу из-за хлынувших пассажиров
11.10.2017 16:36

Киевский троллейбус "сел" днищем на дорогу из-за хлынувших пассажиров  Фоторепортаж

В среду, 11 октября, в столице Украины на Майдане Независимости случилась перегрузка пассажирского троллейбуса, связанная с  огромным количеством пассажиров, зашедших в салон пассажирского транспорта, сообщает Главком, ссылаясь на информацию, предоставленную очевидцами инцидента.

Известно, что в салон транспорта на остановке зашло такое количество пассажиров, что он не выдержал и просто "сел" днищем на дорогу посреди майдана.

Чтобы побороть последствия инцидента, водитель троллейбуса попросил всех пассажиров покинуть салон в целях разгрузки транспорта. Более десяти человек вышли из транспорта, однако другие отказались покидать свои места. После этого троллейбус продолжил свой путь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Одесской области, в Белгород-Днестровском неподалеку от центрального рынка города маршрутное такси с пассажирами провалилось в яму. На место аварии вскоре прибыли работники ГЦ "Благоустрий" и КП "Белгород-Днестровскводоканал". При этом отмечается, что глубина образовавшейся ямы составила более трех метров. 

Теги материала: авария, ДТП, Киев, троллейбус, провал
Новости СМИ2
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