Киевский троллейбус "сел" днищем на дорогу из-за хлынувших пассажиров

MIGnews.com.ua

В среду, 11 октября, в столице Украины на Майдане Независимости случилась перегрузка пассажирского троллейбуса, связанная с огромным количеством пассажиров, зашедших в салон пассажирского транспорта, сообщает Главком , ссылаясь на информацию, предоставленную очевидцами инцидента.

Известно, что в салон транспорта на остановке зашло такое количество пассажиров, что он не выдержал и просто "сел" днищем на дорогу посреди майдана.

Чтобы побороть последствия инцидента, водитель троллейбуса попросил всех пассажиров покинуть салон в целях разгрузки транспорта. Более десяти человек вышли из транспорта, однако другие отказались покидать свои места. После этого троллейбус продолжил свой путь.