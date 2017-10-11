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Рэпер Эминем в своем новом ролике высказал все, что думает о Трампе
11.10.2017 16:16

Рэпер Эминем в своем новом ролике высказал все, что думает о Трампе  Видеорепортаж

Рэп-исполнитель из США Эминем (настоящее имя - Маршалл Мэтерс) жестко раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в своем новом видео, которое было презентовано в рамках вручения премии BET Hip Hop Awards. Видеоролик был обнародован на странице американского издания на видеохостинге YouTube.

По информации издания Радио Свобода, еще до того как ролик был опубликован, его просмотрели около трех миллионов человек.

Во время своего выступления исполнитель сказал, что Дональд Трамп - "камикадзе, который может привести к ядерному холокосту". Кроме того, Эминем резко отозвался о расизме в Штатах, а также реакции администрации Белого дома на акции протестов футболистов Национальной футбольной лиги (НФЛ).

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, певец британского происхождения Робби Уильямс в одной из своих старых песен напророчил стрельбу, которая не так давно произошла в Лас-Вегасе. В песне Уильямса речь идет о мужчине, который остановился в гостинице Mandalay Bay вместе со своей мартышкой, вооружившись пистолетом.

Теги материала: певец, исполнитель, рэп, Дональд Трамп, мнение
Новости СМИ2
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