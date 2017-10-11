Полотно да Винчи выставили на аукцион за $100 млн

MIGnews.com.ua

Стало известно, что картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около 100 млн долларов, сообщает Корреспондент .

По данным источника, полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского художника.

По предварительным данным, картина была картина в XVI веке для французского королевского дома. А позже, после свадьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии, полотно перевезли в Англию.

В итоге, картина вновь вернулась во Францию, где и стала частью коллекции короля Карла II.