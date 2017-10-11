Полотно да Винчи выставили на аукцион за $100 млн

Стало известно, что картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около 100 млн долларов, сообщает Корреспондент.
По данным источника, полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского художника.
По предварительным данным, картина была картина в XVI веке для французского королевского дома. А позже, после свадьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии, полотно перевезли в Англию.
В итоге, картина вновь вернулась во Францию, где и стала частью коллекции короля Карла II.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Франции было найдено выполненное художником изображение обнаженной девушки, которое, как считают эксперты, могло быть эскизом "Джоконды", написанным легендарным художником Леонардо да Винчи.