В базу данных "Миротворца" внесли известную российскую певицу

Во вторник, 10 октября, в базу данных центра "Миротворец" была внесена известная российская певица Надежда Бабкина, сообщает Newsone.
По данным источника, активисты внесли Бабкину в список "Миротворца" за преступление против национальной безопасности Украины. Стоит отметить, что певица сознательно нарушила государственную границу Украины во время своего визита в Крым.
"Участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией. Открытая поддержка российской агрессии", - говорится в сообщении.
Кроме этого в 2014 году Бабкина приняла участие в фестивале "Пять звезд", где сидела в кресле жюри.
Как сообщал MIGnews.com.uа, французский актер Сами Насери попал в базу "Миротворца" из-за посещения Крыма.