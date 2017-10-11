В базу данных "Миротворца" внесли известную российскую певицу

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, в базу данных центра "Миротворец" была внесена известная российская певица Надежда Бабкина, сообщает Newsone .

По данным источника, активисты внесли Бабкину в список "Миротворца" за преступление против национальной безопасности Украины. Стоит отметить, что певица сознательно нарушила государственную границу Украины во время своего визита в Крым.

"Участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией. Открытая поддержка российской агрессии", - говорится в сообщении.

Кроме этого в 2014 году Бабкина приняла участие в фестивале "Пять звезд", где сидела в кресле жюри.