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Жена певца Хворостовского опровергла информацию о его смерти
11.10.2017 09:26

Жена певца Хворостовского опровергла информацию о его смерти

В среду, 11 октября, супруга российского оперного певца Дмитрия Хворостовского опровергла информацию о его смерти, о которой ранее заявили русские СМИ, сообщает Newsone.

"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной! К черту людей, пишущих такие вещи!", - написала жена артиста на своей странице в Facebook.

По данным источника, российское издание "Комсомольская правда" сообщила, что Дмитрий Хворостовский скончался от рака в своей квартире в Лондоне, но концертный директор и коллеги оперного певца опровергли новость о его кончине.

Стоит отметить, что в июне 2015 года у Хворостовского действительно обнаружили опухоль головного мозга, но после курса лечения он вернулся на сцену в сентябре 2015 года. А в декабре 2016 года оперный певец отказался от участия в любых оперных постановках.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вдова Олега Яковлева из "Иванушек International" представила его последнюю песню в день похорон. Яковлев назвал композицию "Не плачь" и отрывок из нее появился на официальной странице музыканта в Instagram.

Теги материала: певец, смерть, опровержение, опера, онкология
Новости СМИ2
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