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В Вене полиция оштрафовала мужчину в костюме акулы
10.10.2017 15:40

В Вене полиция оштрафовала мужчину в костюме акулы  Фоторепортаж

Во вторник, 10 октября, в Австрии местная полиция оштрафовала мужчину, одетого в костюм акулы, из-за нового закона о запрете носить бурку и никаб в общественных местах, сообщает Громадське.

По данным источника, мужчина в костюме акулы стоял возле нового магазина электроники McShark в Вене и раздавал рекламные буклеты.

Стоит отметить, что позже к мужчине в костюме подошли австрийские правоохранители и попросили снять голову акулы. После отказа мужчине выписали штраф в размере 150 евро.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 1 октября, в Австрии вступил в силу запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо. Речь идет как о головных уборах, которые используют мусульманки, такие как паранджа или никаб, так и о медицинских масках, балаклавах, клоунских и карнавальных масках.

Теги материала: костюм, акула, полиция, штраф, Австрия, закон, запрет, паранджа, никаб, бурка, ФОТО
Новости СМИ2
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