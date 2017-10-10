В Вене полиция оштрафовала мужчину в костюме акулы

Во вторник, 10 октября, в Австрии местная полиция оштрафовала мужчину, одетого в костюм акулы, из-за нового закона о запрете носить бурку и никаб в общественных местах, сообщает Громадське.
По данным источника, мужчина в костюме акулы стоял возле нового магазина электроники McShark в Вене и раздавал рекламные буклеты.
Стоит отметить, что позже к мужчине в костюме подошли австрийские правоохранители и попросили снять голову акулы. После отказа мужчине выписали штраф в размере 150 евро.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 1 октября, в Австрии вступил в силу запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо. Речь идет как о головных уборах, которые используют мусульманки, такие как паранджа или никаб, так и о медицинских масках, балаклавах, клоунских и карнавальных масках.