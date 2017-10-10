Убийство Вороненкова: суд продлил арест подозреваемому

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, Голосеевский районный суд Киева продлил арест Ярославу Тарасенко, подозреваемому в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, до 4 декабря 2017 года, передает УНН.

"По решению Голосеевского райсуда столицы Тарасенко продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вдова бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова поблагодарила украинские правоохранительные органы за завершение расследования убийства ее супруга в центре Киеве в марте текущего года.