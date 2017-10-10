Убийство Вороненкова: суд продлил арест подозреваемому

Во вторник, 10 октября, Голосеевский районный суд Киева продлил арест Ярославу Тарасенко, подозреваемому в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, до 4 декабря 2017 года, передает УНН.
"По решению Голосеевского райсуда столицы Тарасенко продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вдова бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова поблагодарила украинские правоохранительные органы за завершение расследования убийства ее супруга в центре Киеве в марте текущего года.
Напомним, заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин, который подконтролен ФСБ. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве.