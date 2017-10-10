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Минсоцполитики: В Украине каждый третий психически болен
10.10.2017 13:59

Минсоцполитики: В Украине каждый третий психически болен

Министерство социальной политики Украины благодаря оценкам специалистов выяснило, что от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что согласно статистике в Украине 1,2 млн жителей (более 3% всего населения) страдает психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растет.

Известно, что уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе - почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. 

В сообщении отмечается, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями.

Психические расстройства обгонят в этом плане даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня традиционно держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения планеты.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, группа канадских ученых установила, что марихуана при постоянном употреблении может вызывать агрессивное поведение у молодежи.

Теги материала: Минсоцполитики, заболевание, психика
Новости СМИ2
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