Минсоцполитики: В Украине каждый третий психически болен

MIGnews.com.ua

Министерство социальной политики Украины благодаря оценкам специалистов выяснило, что от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что согласно статистике в Украине 1,2 млн жителей (более 3% всего населения) страдает психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растет.

Известно, что уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе - почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц.

В сообщении отмечается, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями.

Психические расстройства обгонят в этом плане даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня традиционно держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения планеты.