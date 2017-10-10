Новый трейлер "Звездных войн" набрал около 6 млн просмотров

Компания Disney на официальном YouTube-канале Star Wars опубликовала новый трейлер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" режиссера Райана Джонсона. В прокате фильм ожидается 14 декабря этого года. За сутки ролик набрал около 6 млн просмотров.
Известно, что по сюжету нового фильма, в галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Помог ей в этом Люк Скайуокер, который показан в трейлере. События фильма разворачиваются после гибели Хана Соло.
В главных ролях в ленте снимаются Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Джон Бойега и Адам Драйвер.
Как сообщал MIGnews.com.ua, компания Disney обнародовала в сети видео, которое содержит отрывки сцен съемок фильма "Звездные войны: Последние джедаи", которые остались за кадром и не войдут в сам фильм.