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Google занялась проверкой систем YouTube и Gmaill в поисках влияния РФ на выборы в США
10.10.2017 11:53

Google занялась проверкой систем YouTube и Gmaill в поисках влияния РФ на выборы в США

На данный момент компания Google занимается тщательной проверкой попыток использовать ее ресурсы и интернет-площадки, такие как YouTube и Gmaill в политических целях, сообщает Reuters.

"Мы занимаемся доскональной проверкой случаев злоупотребления нашими системами, работаем с исследователями, а также с другими компаниями и окажем помощь в проведении текущих исследований", - заявил представитель Google.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что корпорация Google выявила вмешательство Российской Федерации в выборы США в 2016 году через свои продукты.

Так, РФ закупала рекламу на десятки тысяч долларов в YouTube и Gmail для распространения дезинформации, пытаясь повлиять на выборы президента США. Реклама размещалась на YouTube, в Gmail, а также на рекламной платформе DoubleClick.

Как сообщал MIGnews.com.ua, главный исполнительный директор корпорации Facebook Марк Цукерберг снял видеообращение, в котором сказал, что Российская Федерация применяла рекламу в социальной сети Facebook для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, видео глава социальной сети разместил на своей странице в Facebook.


 

Теги материала: Google, Youtube, Gmail, выборы, США
Новости СМИ2
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