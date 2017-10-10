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ООН: В Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи
10.10.2017 10:31

ООН: В Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи

В Украине по состоянию на вторник, 10 октября, 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, говорится в сообщении представительства Организации Объединенных Наций в Украине.

Известно, что с приближением зимы агентства ООН приступают к активной фазе сотрудничества с правительством Украины и самопровозглашенными "властями" оккупированного Донбасса для обеспечения необходимой помощью наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения.

"В Украине четыре миллиона человек, или почти 9% населения, в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирования 2017 профинансирован лишь на 25%, то есть финансирование критически не хватает", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер приедет в Украину с официальным визитом.

Теги материала: ООН, гуманитарная помощь, Украина, нуждается
Новости СМИ2
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