ООН: В Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи

MIGnews.com.ua

В Украине по состоянию на вторник, 10 октября, 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, говорится в сообщении представительства Организации Объединенных Наций в Украине.

Известно, что с приближением зимы агентства ООН приступают к активной фазе сотрудничества с правительством Украины и самопровозглашенными "властями" оккупированного Донбасса для обеспечения необходимой помощью наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения.

"В Украине четыре миллиона человек, или почти 9% населения, в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирования 2017 профинансирован лишь на 25%, то есть финансирование критически не хватает", - говорится в сообщении.