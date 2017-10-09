В Украине одну из самых высоких гор засыпало снегом

MIGnews.com.ua

В Украине гору Поп Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей занесло снегом, сообщается на странице Черноморского горного поисково-спасательного поста на Facebook.

Ведомство опубликовало фотографии, на которых видно, что гора Поп Иван покрыта снегом, а видимость практически отсутствует из-за тумана.

В сообщении добавлена и информация о погодных условиях: "По состоянию на 11:30 09.10.2017 погода на г. Поп Иван Черногорский: ветер южно-западный 7-8 м/с., температура -2 ° С, облачно, видимость до 50 м".