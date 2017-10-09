В Украине одну из самых высоких гор засыпало снегом

В Украине гору Поп Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей занесло снегом, сообщается на странице Черноморского горного поисково-спасательного поста на Facebook.
Ведомство опубликовало фотографии, на которых видно, что гора Поп Иван покрыта снегом, а видимость практически отсутствует из-за тумана.
В сообщении добавлена и информация о погодных условиях: "По состоянию на 11:30 09.10.2017 погода на г. Поп Иван Черногорский: ветер южно-западный 7-8 м/с., температура -2 ° С, облачно, видимость до 50 м".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, снег выпал в Карпатах и на границе Закарпатской и Львовской областей. Осадки в виде дождя выпали в пятницу, 6 октября, у подножия Карпат, в то время как верхушки деревьев в горах покрыты снежным слоем. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла.