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В Украине одну из самых высоких гор засыпало снегом
09.10.2017 18:29

В Украине одну из самых высоких гор засыпало снегом

В Украине гору Поп Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей занесло снегом, сообщается на странице Черноморского горного поисково-спасательного поста на Facebook.

Ведомство опубликовало фотографии, на которых видно, что гора Поп Иван покрыта снегом, а видимость практически отсутствует из-за тумана. 

В сообщении добавлена и информация о погодных условиях: "По состоянию на 11:30 09.10.2017 погода на г. Поп Иван Черногорский: ветер южно-западный 7-8 м/с., температура -2 ° С, облачно, видимость до 50 м".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, снег выпал в Карпатах и на границе Закарпатской и Львовской областей. Осадки в виде дождя выпали в пятницу, 6 октября, у подножия Карпат, в то время как верхушки деревьев в горах покрыты снежным слоем. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла.

Теги материала: Карпаты, снег, Украина, погода
Новости СМИ2
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