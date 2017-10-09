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В Париже умер известный французский актер Жан Рошфор
09.10.2017 16:45

В Париже умер известный французский актер Жан Рошфор

В ночь на понедельник, 9 октября, в Париже умер один из самых популярных актеров французского кинематографа Жан Рошфор, передает Le Monde со ссылкой на семью артиста.

Известно, что актер ушел из жизни в возрасте 87 лет. Родственники рассказали, что Рошфор умер в ночь с воскресенья на понедельник, в одной из парижских больниц.

Сообщается, что Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Он выступал на театральной сцене и играл на телевидении, а его дебют в кино состоялся в 1958-м. Артист снимался в основном в комедиях.

Фильмография Рошфора включает такие популярные ленты, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Высокий блондин в черном ботинке", "Огни Сретенья", "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник", "Краб-барабанщик", "Большое турне", сериал "Граф Монте-Кристо". Актер также лауреат премии "Сезар".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 3 октября, известный американский рок-музыкант Том Петти умер в возрасте 66 лет.

Теги материала: актер, Франция, смерть, кино
Новости СМИ2
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